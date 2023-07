Estudantes debatem política internacional e direitos humanos na Assembleia Legislativa

A Simulação da Organização das Nações Unidas (Sonu) teve início na última sexta-feira, 21, e se estende por todo o fim de semana na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ao todo, cerca de 120 estudantes recebem cargos de jornalistas, diplomatas, juízes e advogados, para simular as conferências e coberturas de imprensa realizadas nos comitês da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento é resultado da parceria entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de Fortaleza (Unifor). A Sonu incentiva estudantes de graduação a discutirem assuntos em destaque na política mundial e pautas de direitos humanos.

Em sua 12° edição, a “Sonu Beta” (como é chamada a primeira parte do evento, realizada em julho) terá discussões sobre o massacre do Carandiru, ocorrido no Brasil em 1992; o Grupo dos 20 (G20); e a Liga dos Estados Árabes (LEA).

A prática é uma forma de estimular as habilidades de comunicação e negociação dos estudantes, além de levantar questões de importância local e mundial. O evento é aberto para estudantes das duas universidades e de outras instituições, inclusive do Ensino Médio.

Esse modelo de simulação já é quase centenário e tem suas origens no ano de 1927, quando alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, decidiram simular a então Liga das Nações (antecessora da ONU), após a Primeira Guerra Mundial.

A prática se espalhou por diversos países após a criação da ONU em 1945 e chegou ao Ceará em 2004, quando estudantes da Faculdade de Direito da UFC realizaram a primeira edição do evento.