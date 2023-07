150 testes para Hepatites B e C vão ser disponibilizados a pacientes do HGF

Pacientes do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e seus acompanhantes terão à disposição, na próxima terça-feira, 25, 150 testes gratuitos para Hepatites B e C, das 7h às 13h, no Hall dos Ambulatórios da unidade. A ação está englobada na campanha Julho Amarelo e conta com a participação da médica hepatologista e gastroenterologista Marina Studart e da Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados (ACEPHET).

Os interessados não precisam se cadastrar anteriormente à data da ação. Um grupo de voluntários vai acompanhar as pessoas no local onde os testes serão disponibilizados. Aqueles que testarem positivo vão ser orientados a buscar uma unidade básica de saúde.

Em comunicado, a gastroenterologista sublinha ser importante a realização da testagem para que diagnósticos precoces possam ser alcançados. “A Hepatite B e a Hepatite C são doenças que podem evoluir para cronicidade no fígado, como cirrose, doença de estado avançado no fígado. Conseguindo um diagnóstico precoce, isso nos ajuda a evitar que a doença evolua para um quadro mais grave, podendo ter a chance de cura dessas hepatites”, aponta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As hepatites podem ser transmitidas por contágio fecal-oral — principalmente em lugares com condições precárias de saneamento básico e de limpeza — pela relação sexual sem proteção e pelo sangue contaminado.