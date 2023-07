Fortaleza recebe 500 atendimentos extras de perícia médica neste fim de semana

Mais de 500 atendimentos da Perícia Médica Federal estão previstos em Fortaleza neste fim de semana. O serviço será prestado na agência da Previdência Social Centro-Oeste, localizada na rua Princesa Isabel, bairro Farias Brito. Neste sábado, 22, e domingo, serão realizados exames iniciais para benefícios por incapacidade.

O processo de agendamento desses atendimentos ocorre de maneira diferente dos mutirões do Benefício de Prestação Continuada (BPC), onde o cidadão é quem procura o atendimento. Neste caso, são os servidores que estão entrando em contato com os beneficiários que já possuem consultas marcadas até janeiro do ano que vem, para confirmar a ida até a Previdência.

Apesar da boa notícia, é preciso tomar cuidado com eventuais golpes que podem ser aplicados por criminosos. “Muito cuidado com os golpistas. Nós não pedimos seu CPF nem sua identidade. Nós pedimos que você compareça com esses documentos, mas não dê seus dados para ninguém”, afirma Francismar Lucena, gerente executivo do Instituto Nacional Seguro Social (INSS) na Capital.

A ação pretende diminuir o tempo de espera pelo exame, que atualmente dura em média 159 dias. Ao todo, 11 peritos estarão presentes no mutirão, realizando diariamente 24 exames cada um.

Os atendimentos extras auxiliam principalmente em casos mais graves, como o do primo de Claudeneia Bonfim, que está há mais de um ano sem trabalhar devido a um problema de coração crescido. “Ele pode infartar a qualquer momento, pode ter um problema mais sério a qualquer momento. Então ele veio em busca desse auxílio para ajudar no custo médico”, explica a acompanhante.

Mutirões como esse se somam ao Programa de Enfrentamento da Fila da Previdência Social (PEFPS), autorizado em medida provisória no dia 18 de julho. O programa deverá encurtar o período de análise de processos administrativos, além de prever a realização de mais perícias médicas presenciais.

