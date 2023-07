Pista de dança atrai grande público ao Espaço Cultural, no Festival Halleluya

Novidade na edição deste ano, ambiente oferece atividades focadas no público jovem, mas recebe pessoas de todas as idades

Batidas envolventes, pista de dança comandada por DJ e show de luzes. Se engana quem pensa que não é possível encontrar tudo isso junto em um evento religioso. No Festival Halleluya, em Fortaleza, o clima de alto astral se mistura com a fé no Espaço Cultural, uma das novidades do evento neste ano. O público adolescente e jovem marcou presença nesta sexta-feira, 21, na terceira noite de programação.

No palco, a animação foi comandada por DJ Angelus, um dos maiores nomes da música eletrônica no cenário cristão do Brasil. Ele se apresentou para uma plateia animada de aproximadamente 500 pessoas, limite de público do ambiente. A organização teve trabalho para controlar uma longa fila que se formou do lado de fora.

A entrada de quem esperava acesso ao local só era autorizada mediante a saída de quem já estivesse curtindo o evento. Quem aproveitou a festa foi o estudante Luiz Victor, 17, que estava acompanhado de duas amigas. Amante da música eletrônica, ele disse ter aprovado a novidade e elogiou a proposta do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu achei muito bacana, porque já gosto bastante de música eletrônica. Estou vindo aqui desde o primeiro dia. Acho que nunca tinha visto algo parecido em uma festa católica. É uma inovação bem legal", comentou o adolescente. Uma das amigas que o acompanhava, a fisioterapeuta Brena Brito, 27, compartilhou da opinião. “É algo completamente diferente. E olhe que venho ao Halleluya há mais de dez anos”, afirmou.

A animação não era restrita ao público mais jovem. Havia desde idosos a crianças pulando e cantando as músicas puxadas pelo DJ. A auxiliar de professora Alexandra Bernardo, 49, foi ao local com a filha e o neto. "Me senti até mais jovem. Aliás, alegria não tem nada a ver com juventude né? É um estado de espírito", expressou ela ao deixar a festa.

A filha, Mayara Ferreira, 31, disse que não conhecia o espaço e foi atraída pelo ritmo agitado da música. “Escutei a música de longe e fiquei interessada em conhecer e mostrar para ele [aponta para o filho, de 10 anos]", contou. Embora tenha aprovado a festa, ela decidiu sair antes do fim para aproveitar os outros espaços do evento religioso, que ocorre no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU).

Além do show musical, o Espaço Cultural também se transformou em sala de cinema para a exibição de um episódio especial da série The Chosen, drama religioso que retrata a vida de Jesus a partir de relatos bíblicos. O público acompanhou a sessão em um telão de 10 metros quadrados.

A programação da noite ainda contou com um stand-up comedy dos humoristas Eduardo Araújo e Roger Matheus e foi encerrada com o talk-show “Quem sou eu? Personalidade e temperamentos”, apresentado pela psicóloga Kannanda Costa.

A edição 2023 do Halleluya comemora os 25 anos de existência do evento religioso, considerado o maior do segmento na América Latina. O público lotou praticamente todos os espaços com atrações disponíveis no CEU. A programação inclui shows simultâneos em dois palcos, feira de produtos religiosos, atividades para o público infantil e até campeonato de skate.

O evento começou na última quarta-feira, 19, e segue até domingo, 23, com mais de 30 atrações musicais. Nesta sexta-feira, 21, o show que atraiu maior público foi o do Padre Fábio de Melo. A organização não divulgou estimativa de público.