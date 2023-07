Trio é preso em posse de 12 toneladas de arroz roubado, em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Três homens, com idade entre 23 e 28 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira, 20, em posse de 12 toneladas de arroz roubada. A carga foi localizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em Caucaia, mas a captura dos suspeitos aconteceu no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza.

Junto com os suspeitos, identificados como Jhonanthan da Silva Lima, 28, Rogério Barros da Silva, 25, e Igor Ferreira Pires, 23, foi encontrado um veículo com a placa adulterada.

De acordo com os policiais, existia um mandado de prisão em aberto contra Igor Ferreira, apontado como partícipe do crime. Ele tinha antecedentes criminais por furto. Jhonanthan da Silva também tinha passagens por roubos e crime contra a fé pública.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador automotor e por associação criminosa.

Cerca de 60% do arroz roubado foi recuperado pelos policiais. O material foi devolvido à vítima e, além disso, um veículo e três celulares foram apreendidos.

O caso estava sendo investigado desde o dia 17 de julho, quando um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no município de São Gonçalo de Amarante, a 62,5 km da Capital. De acordo com a Polícia, as investigações devem continuar, a fim de identificar e capturar outras pessoas envolvidas no crime.