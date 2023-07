Fortaleza atinge 21,1 ºC e registra a menor temperatura da cidade em 2023

A cidade de Fortaleza atingiu, na madrugada desta sexta-feira, 21, a menor temperatura registrada na Capital em 2023, com 21,1 ºC.

Ainda nesta sexta, a cidade também atingiu o valor de 21,6 ºC, repetindo o valor da última mínima, observada em março deste ano.

Outro recorde também foi feito nesta madrugada. O município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, registrou a menor temperatura do ano no estado do Ceará, com o valor de 13,6 ºC.

A última baixa havia sido registrada no dia 14 de julho, no município de Aiuaba, com 14,2 ºC. Porém, nesta sexta, São Benedito registrou valor ainda menor, em uma madrugada de fortes ventos.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a queda da temperatura em alguns municípios se deu pela combinação do deslocamento e a influência de uma massa de ar menos aquecida, oriunda do Oceano Atlântico Tropical, no estado, com o registro de poucas nuvens.

De acordo com o meteorologista Vinícius Oliveira, da Funceme, a previsão é de que essa tendência siga durante todo o final de semana, principalmente em regiões de serra.

“Em relação a ventos, a gente nota um aumento gradual na velocidade, principalmente acompanhados de rajadas de vento. Essa tendência segue até domingo, na faixa litorânea e em ambientes mais altos, como Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité”, explicou.

Nesta sexta-feira e sábado, a previsão é de céu variando de sem a poucas nuvens. No domingo, é esperado um aumento gradual da nebulosidade, com baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade no Litoral de Fortaleza, principalmente durante a madrugada e com possibilidade de retornar no período da noite.