PRF promove ação com serviços de saúde para caminhoneiros em Fortaleza e Sobral

Evento busca conscientizar os profissionais sobre os cuidados com a saúde e a redução da violência no trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, na manhã da próxima segunda-feira, 24, uma ação de saúde voltada para caminhoneiros no Ceará. O evento, também denominado "Comando de Saúde", acontecerá nos municípios de Fortaleza e Sobral.

Em comemoração aos 95 anos da PRF, o órgão fará a ação com o objetivo de promover os cuidados com a saúde a redução da violência no trânsito.

Leia Mais Profissionais da enfermagem cobram negociações sobre o piso e podem retomar greve

Cerca de uma tonelada de alimentos será doada à instituições filantrópicas da Capital

Linha Sul do Metrofor tem via suspensa por roubo de cabos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Comando de Saúde é voltado para motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, priorizando aqueles que conduzem veículos transportadores de cargas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a profissão de motorista pode impor uma rotina desafiadora, dificultando um cuidado mais adequado com a saúde.

Em Fortaleza, a ação ocorrerá no Posto de Combustível São Cristovão, localizado na BR 116, Km 15, sentido Fortaleza-Interior.

Serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, medição de glicemia, peso, circunferência abdominal e de gordura corporal, massagem terapêutica, além de oferta de vacinas (antitetânica, hepatite, tríplice viral e Influenza) e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

O profissionais especializados que estarão disponíveis na ação também irão esclarecer dúvidas e fazer orientações aos caminhoneiros sobre a adoção de práticas mais saudáveis no dia a dia.

No município de Sobral, o evento ocorrerá na Unidade Operacional da PRF, localizada na BR 222, Km 221, onde também serão promovidos os serviços de aferição de pressão, educação para o trânsito e distribuição de brindes.

A ação, em Fortaleza, será feita em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional (Cerest) e a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece). No município de Sobral, o Comando de Saúde será realizado em conjunto com o Sest/Senat.

Ação de Saúde da Polícia Rodoviária Federal para caminhoneiros



Data: 24 de julho de 2023



Local: Em Fortaleza, no Posto de Combustível São Cristóvão, localizado na BR 116, Km 15, sentido Fortaleza-Interior; em Sobral, na Unidade Operacional da PRF, localizada na BR 222, Km 221.



Público: Motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, com prioridade para aqueles que conduzem veículos transportadores de cargas.