Mulher é presa com arma e droga embalada com foto do presidente Lula em Fortaleza

Suspeita foi surpreendida por equipe da polícia enquanto circulava no bairro

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Uma mulher identificada como Maria Rosilene da Costa, 27, foi presa na manhã da última terça-feira, 18, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. A suspeita foi alvo de uma abordagem que resultou na apreensão de um revólver calibre 38, quatro papelotes de maconha e R$ 270 em espécie. A droga estava embalada com foto do presidente Lula.

A investigada foi surpreendida por uma equipe da Polícia Militar do Estado do Ceará, que observou um volume suspeito na cintura de Rosilene e ordenou que ela parasse a moto que pilotava, na altura da rua Emília Gonçalves.

Leia Mais Casal é preso em Fortaleza suspeito de traficar pássaros silvestres

Linha Sul do Metrofor tem via suspensa por roubo de cabos

Férias e festivais: visitantes devem se atentar aos perigos do mar na Praia do Futuro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A acusada tentou implementar fuga em alta velocidade, mas foi capturada poucos metros depois na rua Francisco Mendes, onde foi flagrada pela polícia tentando se desfazer do revólver.

Logo depois da captura, a suspeita foi levada para o 10º Distrito Policial, onde foi um instaurado um inquérito por porte ilegal de arma e consumo de entorpecentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rosilene não possuía antecedentes criminais.