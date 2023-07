Férias e festivais: visitantes devem se atentar aos perigos do mar na Praia do Futuro

Banhistas devem tomar cuidado com áreas que representam risco de afogamento. Somente na Praia do Futuro há 11 postos do Corpo de Bombeiros

Além do período de férias escolares, Fortaleza tem recebido diversos turistas que vêm à Capital para aproveitar de festivais como o Halleluya e o Fortal. Nessa época, a Praia do Futuro é um dos locais que mais recebe visitantes. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) alerta, contudo, sobre o alto risco de afogamento em determinadas áreas da praia, principalmente as famílias e grupos que estiveram na companhia de crianças pequenas.



Quem caminha em parte dos cinco quilômetros de extensão da Praia do Futuro, já deve ter notado a presença de placas de sinalização dispostas na areia. Em tons de vermelho e com a palavra "perigo" estampada, o material instalado pelo Corpo de Bombeiros representa áreas alto de risco de afogamento. "Geralmente nessas áreas há a presença de valas, ou seja, uma parte mais profunda onde a corrente do mar pode vir a puxar as pessoas para o fundo", explica o sargento e guarda-vidas João Bosco Filgueira.

O militar explica que essas valas são móveis, ou seja, em um dia podem estar mais perto da borda e em outro podem estar mais distantes, a 20 ou 30 metros adentro. "Nós colocamos as placas de acordo com os locais que representam maior risco de afogamento. Claro que a gente não impede que as pessoas tomem banho ali. O banhista pode se afastar no máximo até que a água atinja a altura da cintura. Mais do que isso, a gente vai até lá e orienta o pessoal. Mas o mais interessante é não tomar banho na frente da placa", comenta o sargento do CBM-CE.

A moradora de Fortaleza Lorena Maciel, 40, esteve nesta quarta-feira, 19, aproveitando o dia de sol para apresentar a Praia de Iracema a sua amiga, uma brasileira que reside há 30 anos na Itália. Ela conta que, apesar de ter notado as placas disposta na área, as ações de segurança poderiam ser maiores.

“Eu acho que o alerta deveria ser um pouco melhor, não acho tão visível. Nesse período [de férias e festivais], as pessoas frequentam mais a praia e os profissionais devem ter mais trabalho para cobrir os territórios e aí aumenta o risco de acidente. As pessoas andam mais dispersas. Então eu acho que esse trabalho deveria ser melhor, não só de placas, mas de mais profissionais de segurança, panfletos, de conscientização”, pontua a banhista.

Famílias devem tomar cuidado com crianças na praia Crédito: FÁBIO LIMA

Crianças na praia: cuidado redobrado

Segundo os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, além dos afogamentos, outras ocorrências que frequentemente são atendidas são de pessoas perdidas, principalmente crianças. Já que na praia muitos locais e estabelecimentos são parecidos, muitas pessoas se distanciam de seus grupos para dar uma volta e acabam se perdendo.

A funcionária pública Maria de Fátima, 67, também estava na praia com sua família e aproveitou a areia e o mar para brincar com seu neto e sobrinha. Para ela, apesar da sinalização e presença constante de agente de segurança, os responsáveis não devem tirar os olhos dos pequenos.

“Os bombeiros estão ali para ajudar em casos graves, é sempre bom ter mais segurança, mas gente mas não se deve confiar unicamente nisso. Se você vem à praia, não beba demais e se distraia das crianças. Além do mar, tem a questão do perigo das pessoas mesmo, não se pode confiar em ninguém”, comenta a responsável.

Para garantir a segurança e um dia tranquilo na praia, outra orientação é sempre procurar ficar perto de postos do Corpo de Bombeiros. Atualmente, a Praia do Futuro conta com 11 postos, todos com dois ou três agentes em atividade. “Nós começamos o serviço na praia às 9h e encerramos às 17h. Então, chegou na Praia? Pergunta sobre quais os locais mais seguros onde tomar banho”, aconselha o sargento do CMB-CE, João Bosco Filgueira.