Com 90% das obras concluídas, Lagoa do Mondubim recebe ação de conscientização ambiental

No Dia de Proteção às Florestas, comemorado nesta segunda-feira, 17, moradores do Mondubim, às margens da Lagoa que leva o nome do bairro, receberam na porta de casa lições de preservação ambiental. Na ocasião, voluntários do projeto Cuca Ambiental realizaram o plantio de árvores, doação de mudas, além de visitas em casas do entorno para conscientizar sobre o descarte indevido de lixo no local. A Lagoa do Mondubim, ponto central para lazer no bairro, tem recebido obras de requalificação que, segundo a Prefeitura, estão com 90% de execução.

No total, a restauração teve um investimento de R$ 5,5 milhões. A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) não informou uma data exata de inauguração do espaço, mas ressaltou que a entrega deve ocorrer ainda neste segundo semestre.

Durante a manhã, educadores ambientais e voluntários do programa, pertencente à Rede Cuca, iniciaram as atividades realizando o plantio de cinco pés de oiti (ou oitizeiro) ao redor da Lagoa do Mondubim. Os oitizeiros, árvores tipicamente pertencentes à Mata Ciliar, podem atingir de oito a quinze metros de altura, oferecendo áreas de sombra avantajadas e consequentemente criando um conforto bioclimático.

A mata ciliar é representada por toda faixa de vegetação localizada nas margens de cursos d'águas. Segundo a coordenadora de Meio Ambiente da Rede Cuca, Clarice Araújo, esse tipo de vegetação fornece alimento e abrigo para diversos animais, além de contribuir para o conforto térmico de toda a Cidade “A Lagoa do Mondubim pode ser considerada uma floresta urbana, por que é uma remanescente que foi desaparecendo com o processo de urbanização. Então que a gente amplie cada vez mais as nossas áreas de floresta”, comenta a educadora ambiental.

Após o plantio, os voluntários e moradores da região ainda devem monitorar a área para garantir o pleno desenvolvimento das árvores plantadas.

Conscientização da população

Logo após o plantio das árvores, voluntários conversaram com moradores e distribuíram kits educativos sobre a preservação da área. Um dos voluntários que integrou a ação foi Levi Rodrigues, 18. Morador do Conjunto Esperança, em Fortaleza, o jovem conheceu o projeto Cuca Ambiental por meio de amigos e há um ano atua nas ações que contribuem para a preservação ambiental.

Para ele, participar da iniciativa o fez perceber a importância de cuidar dos locais de natureza próximos de onde vivemos. “Eu acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente tem. Eu sinto como se estivesse fazendo diferença no mundo. É claro que é algo mínimo, mas é já é alguma coisa”, pontua o jovem.

Clarice de Sousa foi uma das pessoas que abriu as portas de seu lar para a equipe do Cuca Ambiental. Para a dona de casa e mãe de cinco filhos, a área - agora em processo de requalificação - é um bom espaço para atividades ao ar livre e deve ser conservada.

“A Lagoa, antigamente, não tinha brinquedo pras crianças e agora as crianças podem sair e brincar, sem ficar dentro de casa no celular direto. A gente tava até comentando aqui na rua que deveria ter um espaço para plantinhas, pro pessoal daqui ir cuidando. É bom pra gente, pra ensinar os nossos filhos como cuidar das plantinhas”, comenta a moradora.

Os moradores ainda puderam receber mudas de plantas, como pau brasil, palmeira hawaí e oitizeiros.

Requalificação da Lagoa do Mondubim

O Parque Urbano da Lagoa do Mondubim possui área de cerca de 257 mil m² e a lagoa tem um volume de água de mais de 280 mil m³. A área em questão pertence à bacia hidrográfica do Rio Maranguapinho, e é hoje a maior opção de lazer e diversão para os moradores.

As obras foram iniciadas em julho de 2022. "Todo entorno da lagoa agora tem calçadão. Temos área de parquinho infantil, tem areninha, tem um deck de madeira que dá acesso ao espelho d'água. Muito em breve vai ser entregue esse equipamento público que, além de dar opções de lazer a quem mora no bairro, também vai ajudar a proteger a lagoa, proteger um recurso hídrico importante da cidade de Fortaleza", comentou Samuel Dias, secretário municipal da Infraestrutura