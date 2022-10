Praça do Ferreira deve receber projeto de revitalização, anuncia Sarto

Além do equipamento, a expectativa é que o projeto se expanda para as principais grandes praças de Fortaleza

A Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, deve receber projeto de revitalização. A informação foi dada pelo prefeito José Sarto (PDT) durante entrega da reforma da Praça Sagrado Coração de Jesus, no Centro, nesta sexta-feira, 28. A iniciativa, segundo o prefeito, é uma demanda prioritária da gestão municipal. Além do equipamento, a expectativa é que o projeto se expanda para as principais grandes praças da Cidade.

O prefeito de Fortaleza informou que esteve em encontro com o senador Tasso Jereissati (PSDB) e que o parlamentar deve enviar algumas emendas por recursos para início do projeto. “O senador Tasso vai destinar três emendas que serão específicas para praças grandes. Estou conversando com toda a bancada de senadores e deputados federais para quem puder ajudar, a exemplo do senador Jereissati, puder enviar recurso e a gente vai dar prioridades ouvindo a comunidade”, disse.



Nesta sexta-feira, 28, após um ano de obras de reforma em atraso, a Praça do Sagrado Coração de Jesus e o Terminal aberto de Ônibus Integrado, localizados no Centro de Fortaleza, foram entregues. Com o investimento de R$ 15 milhões, o equipamento por completo passou por obras de requalificação e urbanização, iniciadas em março de 2021. A expectativa inicial era que o local fosse entregue ainda no ano passado.

No projeto de requalificação, a praça Sagrado Coração de Jesus recebeu nova pavimentação em piso drenante, bancas de revistas, mobiliários urbanos, paisagismo e nova iluminação, com Led. As obras ainda promoveram a instalação de um corredor cultural na rua Jaime Benévolo e do novo terminal de ônibus, localizado na rua Solon Pinheiro.

As obras de requalificação possibilitaram a integração do novo equipamento com a Cidade da Criança, reinaugurada em dezembro do ano passado pela gestão municipal. Agora, ao todo, os dois equipamentos somam mais de 10 mil m² de área para convivência e lazer no Centro da Capital.

De acordo com, José Sarto (PDT), a entrega promove o resgate histórico do Centro da Cidade. “É um ponto de convivência porque saí da igreja, tem o calçadão, o Parque da Criança, o terminal e o corredor cultural da Jaime Benévolo. A gente começa a dar um impulso maior que precisa ser requalificado, o Centro de Fortaleza”, destacou.

Atraso

As obras de reforma e requalificação da Praça do Sagrado Coração de Jesus tinham expectativa, inicialmente, de serem entregues no segundo semestre de 2021. No entanto, devido a interferências relacionadas à rede elétrica da praça, o cronograma foi alterado. Um novo prazo de entrega foi estipulado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) para o primeiro semestre de 2022, o que também não aconteceu.

O titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, também aponta que o atraso das obras se deu pelo período da pandemia da Covid-19 e problemas na rede de água e esgoto. “A gente teve questões do impacto da Rede Elétrica, além da parte de subterrânea da rede de água e esgoto. Mas principalmente a questão da pandemia que afetou a dinâmica das obras”, disse.

Em julho deste ano, as obras chegaram a 80% de conclusão e, apenas neste mês de outubro, as obras da praça foram 100% concluídas. Os demais serviços de conclusão do local ficaram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), acerca da iluminação pública, da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), para organização das bancas, e da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para operação das linhas de ônibus do terminal.

Novo terminal de ônibus

A Etufor divulgou nessa quinta-feira, 27, o novo plano de operação das linhas de ônibus no entorno da Praça Sagrado Coração de Jesus. No local, apenas 12 linhas irão operar, enquanto outras 14 passarão somente no entorno do novo equipamento.

Com a reforma, e a redução do espaço destinado ao terminal, o reordenamento das linhas ficou dividido em: 12 no novo terminal aberto, dez na avenida Visconde do Rio Branco e quatro na rua Pedro I.

Conforme o presidente da Etufor, David Bezerra, as operações do terminal iniciaram já nesta sexta-feira, 28, e contam com agentes de operação para auxiliar os usuários no novo equipamento, principalmente na orientação das linhas.

“Estaremos até a próxima semana passando as orientações para os usuários para que eles possam verificar as linhas que estavam antes na Visconde do Rio Branco e na Pedro Primeiro e quais linhas estão vindo para cá”, informou.

Confira a nova distribuição de linhas:

Terminal Sagrado Coração de Jesus

600 Messejana/Frei Cirilo/Expresso/Centro;

602 Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro;

603 Jardim União/Centro;

604 Dias Macedo/Centro;

609 Cidade Funcionários/Sítio São José/Centro;

633 Passaré/Centro;

649 Cidade Funcionários/Sítio São José/CMR/Centro;

650 Messejana/Centro/Br Nova/Expresso;

660 Cj Palmeiras/Centro;

665 Corujão/Messejana/Centro;

701 Parque Américo/Centro;

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro.

Avenida Visconde do Rio Branco

022 Jardim das Oliveiras/Centro;

601 Aerolândia/Centro;

610 Cidade Func/Cj Alvorada/Centro;

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro;

612 Cj Tancredo Neves/Centro;

613 Barroso/Jardim Violeta/Centro;

666 Jardim Castelão/Centro;

906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro;

501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro;

816 Edson Queiroz/Centro.

Rua Pedro I

605 José Walter/Br 116/Av. I/Centro;

606 José Walter/Br 116/Av. N/Centro;

625 Parque Manibura/Centro;

670 Sítio São João/Centro.

Os ônibus que operarão no local, bem como no seu entorno, se dirigem a bairros de Fortaleza como José Walter, Aerolândia, Messejana, Cidade dos Funcionários, Conjunto Palmeiras, Dias Macêdo, Parque Pio XII, Edson Queiroz e Serviluz.

Ainda segundo David, a requalificação do novo terminal promove mais segurança para o usuário. O local recebe, diariamente, cerca de 24 mil pessoas. “Ele vem trazer mais segurança e mais conforto para o usuário. É, na verdade, uma valorização do transporte para que os usuários sintam conforto na utilização do transporte público”, pontuou.

Movimentação

Para o permissionário, Antônio Eudes Carneiro, 68, que trabalha na Praça há 38 anos, receber a banca de revista também revitalizada é uma emoção. “A gente vivia com as bancas velhas, quando chovia dava choque, a gente não tinha nenhum tipo de condições de poder trabalhar normal. Hoje, recebo meu termo e a partir de amanhã já começo a trabalhar”, disse.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante, avalia que a entrega da praça requalificada, além do novo terminal, irá permitir uma maior movimentação no Centro de Fortaleza e, consequentemente, aumento no varejo, principalmente devido à época de final de ano.

“Essas lojas aqui da Solon Pinheiro estavam basicamente fechando. Nós estamos no final e, naturalmente, já é um momento que existe a recuperação da venda muito grande. Agora, no final do ano, temos a Copa do Mundo, Black Friday e o décimo terceiro. A entrega do equipamento vem só corroborar para que a gente tenha realmente um final do ano com a venda mais aquecida”, espera. (Colaborou Levi Aguiar/Especial para O POVO)



