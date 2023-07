Redobram os cuidados com crianças em condomínios durante as férias

Crianças que moram em condomínios podem estar sujeitas a acidentes e perigos durante as férias, período em que passam mais tempo em áreas comuns – como playgrounds, piscinas e outras áreas de lazer. É neste contexto que pais e mães devem redobrar os cuidados para garantir a segurança dos pequenos.

Mesmo que muitos condomínios tenham estabelecido em seus regulamentos internos que crianças não devem andar desacompanhadas pelas suas dependências — principalmente em elevadores —, cuidados devem ser tomados pelos pais para que perigos sejam contornados.

O especialista em administração e segurança condominial, Paulo Aragão Filho, afirma ser importante que os equipamentos disponíveis parea a sibersão das crianças passem por manutenções periódicas, visando sempre ao incremento da segurança.

Para Paulo, simples ações podem ser realizadas com o intuito de prevenir acidentes com as crianças — não deixar portas corta-fogo abertas, evitar obstruções em ambientes de circulação e manter-se atento com o fluxo de entrada e saída são movimentos destacados por ele.

“A segurança das crianças é uma responsabilidade coletiva, e todos os moradores do condomínio têm um papel importante nesse cuidado. Ao adotar essas medidas, é possível garantir que as férias sejam momentos de diversão e tranquilidade para os pequenos”, afirmou o especialista, em comunicado.

Paulo ainda sublinha ser necessário que pais e mães façam com que as crianças respeitem as regras estabelecidas pelo condomínio — como a proibição de se andar em determinadas áreas, principalmente àquelas que ofereçam riscos à segurança.