Sepog não analisa proposta sobre piso de enfermagem e reunião é adiada

Sindicatos de trabalhadores da saúde realizaram uma reunião com a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) para debater a proposta do piso da enfermagem na manhã desta quinta-feira, 13. A pasta, contudo, não havia analisado o documento até a ocasião. Por esse motivo, a reunião teve de ser adiada para a próxima segunda-feira, 17, o que gerou insatisfação por parte dos membros de entidades representativas da categoria.

A presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Sindsaúde), Marta Brandão, esclarece o que foi estabelecido na reunião desta quinta-feira, 13.

“Infelizmente, a Prefeitura veio e não avaliou [o documento], não considerou o esforço das entidades para apresentar essa proposta. Então, acabou que, na prática, não teve reunião. Houve mais alinhamentos, tendo como objetivo organizar os próximos passos desse grupo de trabalho e a gente está aqui na pressão para realizar uma reunião extraordinária na segunda-feira, dia 17”, afirma.

Ela destaca ainda que o prazo estabelecido na primeira reunião era de que até o dia 27 deste mês, os sindicatos já tivessem finalizado uma minuta, em conjunto com a Gestão Municipal, para que fosse enviada à Câmara.

“O prazo estabelecido na primeira reunião era que até o dia 27 de junho a gente tivesse finalizado uma minuta para que o prefeito pudesse enviar à Câmara, tão logo os trabalhos do legislativo retornassem. Infelizmente, a Prefeitura trata com desdém a enfermagem em Fortaleza, nós estamos em estado de greve. A categoria não aceita mais enrolação e nós vamos levar para a Assembleia esse fato inaceitável que aconteceu aqui”, elucida a titular.

Para a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza (Sindifort), Ana Miranda, o momento foi de frustração, pois a categoria está “extremamente revoltada” com a falta de resolução sobre a concessão do piso salarial dos profissionais da saúde no Município.

“Foi frustrante, porque nós apresentamos uma proposta sólida na reunião passada, realizada no dia 5. Já esperávamos receber uma contraproposta, uma crítica ou avaliação do que foi entregue. E o que recebemos foi uma proposta de leitura do documento que tinha sido entregue. Consideramos uma perda, razão pela qual reivindicamos uma reunião extra, porque precisamos definir tudo isso até o dia 27, quando esse assunto já precisa estar resolvido”, conta Ana.

Durante a reunião, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza (Sintsaf), Plácido Filho, reforçou a importância do debate entre a categoria e o Poder Público Municipal para que a questão seja resolvida de forma eficiente.

“Esperamos que, na segunda-feira, na reunião, o debate realmente seja iniciado, porque sem ele não haverá a preparação necessária para que, quando o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, repassar a verba para a Prefeitura de Fortaleza, já estejamos com tudo pronto”, diz.

O que diz a Sepog sobre o atraso na avaliação do ofício

Ao O POVO, o secretário municipal da Sepog, João Marcos, destaca que a reunião não tinha como objetivo a tomada de decisões, mas, sim, de oportunizar o debate sobre questões técnicas relacionadas ao piso.

Segundo ele, como “não havia uma convergência de entendimento desses três times do governo municipal e a compreensão do sindicato”, foi proposto que houvesse uma nova discussão técnica para aprofundar questões como a carga horária de trabalho e uma série de outros elementos. “Essa coisa não é tão simples”, afirma o secretário.

Sobre a insatisfação da categoria — que levou à greve — devido à falta de diálogo com a Gestão Municipal, o secretário respondeu que a situação “aconteceu por um ruído de comunicação”.

“O sindicato pediu uma data para a gente se reunir, fizeram um ofício para mim e eu já tinha dito para eles que eu estava absolutamente aberto, que eles poderiam vir à Sepog para nos reunirmos e começar a construção desse entendimento. Essa reunião não aconteceu, porque simplesmente o ofício não chegou a mim para uma definição de data. Então, eles chegaram à decisão de promover a parada [greve]”, completa.

Com informações do repórter Gabriel Damasceno/Especial para O POVO