Líder de organização criminosa no Amazonas é preso em Fortaleza

O homem estava foragido da Justiça e foi preso pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará em uma residência no bairro Sapiranga

Um homem, de 35 anos, apontado como líder de uma organização criminosa no estado do Amazonas foi preso na manhã desta quinta-feira, 13 de julho, em uma residência no bairro Sapiranga, de Fortaleza.



Segundo a Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará, que efetuou a prisão, ele seria conhecido como “matador”, dentro da organização criminosa, e estava foragido da Justiça.

O mandado de prisão foi expedido pela a 2ª Vara de Execução Penal de Manaus (AM). o homem responde por corrupção ativa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo.

