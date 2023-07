Estudo sobre modificação de catracas em ônibus de Fortaleza deve ser finalizado em agosto

Um estudo de modificação das catracas duplas em Fortaleza tem previsão para ser finalizado até o dia 30 de agosto próximo. A implantação do equipamento na frota de ônibus da Capital foi suspensa desde 19 de abril deste ano após reclamações dos usuários. O anúncio da suspensão foi feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) após reunião com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O estudo para o novo modelo do equipamento está sendo realizado pelo Sindiônibus em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Departamento de Engenharia de Transportes.

De acordo com o coordenador do estudo, professor Ademar Gondim Vasconcelos, o projeto de modificação dos equipamentos passa por um planejamento em três fases dentro do prazo de 60 dias, que se iniciou no último dia 1º de julho.

“Nos primeiros 15 dias, estamos observando as reclamações e dificuldades, o que acontece, porque as pessoas têm dificuldade em passar na catraca. Nos 30 dias seguintes, de 15 de julho a 15 de agosto, vamos começar a desenhar e testar soluções. Do dia 15 de agosto a 30 de agosto, vamos testar as modificações dos protótipos”, explica o professor do Departamento de Engenharia de Transportes, da UFC.

Ainda segundo Ademar, nesta primeira fase, que ocorre até o próximo sábado, 15, estão sendo observados, por exemplo, pontos como a ergonomia dos usuários ao utilizar os equipamentos.

Suspensão da implantação das catracas

Uma reunião entre o MPCE, Sindiônibus e a Etufor discutiu as soluções para as reclamações de usuários do transporte público sobre o aumento do tamanho das catracas de ônibus.

Na reunião, além da suspensão da implantação dos novos equipamentos, ficou definido a realização de estudos que não comprometa a acessibilidade de grupos prioritários ou com mobilidade reduzida.

As catracas duplas foram instaladas em 70% da frota de ônibus de Fortaleza. Conforme o Sindiônibus, o equipamento serve para evitar que passageiros consigam pulá-la. No entanto, muitos usuários relataram que a barreira dificulta a mobilidade dentro dos coletivos.

Em nota enviada ao O POVO nesta terça-feira, 11, o Sindiônibus informou que a “expansão continua suspensa e o equipamento presente sendo gradativamente readaptado”. A empresa informou, anteriormente, ao O POVO, que um novo protótipo deve ser testado, dessa vez, com redução da largura do “segundo andar” das cancelas.

O POVO entrou em contato com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por e-mail e mensagens no WhatsApp, para saber o prazo para a divulgação do estudo, mas o órgão não retornou até o fechamento desta matéria.