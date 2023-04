Após reclamações de usuários, "catracas duplas" são suspensas no transporte coletivo de Fortaleza

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciaram, após reunião com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nesta quarta-feira, 19, a suspensão das “catracas duplas” nos transportes coletivos da Capital. A informação da deliberação foi veiculada pela vereadora Adriana Nossa Cara (Psol) e confirmada pela coluna do jornalista Carlos Mazza, do O POVO.

O novo modelo, de acordo com o Sindiônibus, está instalado em aproximadamente 70% da frota de Fortaleza. Um dos objetivos da ferramenta, que possui uma espécie de “segundo andar” de cancelas, é impedir que passageiros consigam pulá-la — muitos usuários, no entanto, afirmam que a barreira tem dificultado a mobilidade nos coletivos.

Nos próximos 15 dias, não haverá instalação do acessório no restante dos ônibus “até segunda ordem”. Durante o período, um estudo vai ser formulado a fim de se chegar a uma solução para o imbróglio.

Já nos transportes que comportam as catracas duplas, as empresas responsáveis por sua instalação devem fazer uma adaptação com o intuito de levar o equipamento de leitura do Bilhete Único para antes das barreiras. “Hoje, esse equipamento fica depois da catraca, e muitos usuários não estavam sequer conseguindo passar o Bilhete Único”, pontuou a vereadora.

Sindiônibus afirmou que um novo protótipo de catraca vai ser testado — dessa vez, com redução da largura do “segundo andar” das cancelas. “O Sindiônibus também vai encomendar às universidades para tentar encontrar um modelo de catraca que não traga prejuízos para a população”, destaca Adriana.

