Como manter as crianças ativas mesmo dentro de casa; psicóloga dá dicas

Brincadeiras com materiais encontrados em casa e a participação na rotina da casa são movimentos que podem ser realizados pelos pais

A chegada das férias escolares representa um período de readaptação de rotina para muitas crianças. É comum que, com a pausa das aulas, muitos pais acabem por matricular seus filhos em colônias ou em mini cursos. No entanto, famílias que não optaram pela colônia enfrentam barreiras para manter os pequenos ativos.

Mesmo que não estejam inseridas em ambientes extracurriculares, crianças em férias escolares precisam se manter ativas durante o período, como defende a psicóloga Raissa Alcoforado, ouvida pelo O POVO.

“Os pais precisam realizar atividades, mesmo em casa. As crianças necessitam ficar ativas. Podem ser atividades simples, como ir para um parque, ir para a natureza. O contato com o meio ambiente faz muito bem”, afirma Raissa.

Materiais simples podem ser usados para fazer com que as crianças se sintam incluídas e longe da companhia de aparelhos eletrônicos — que, se usados de forma prolongada, podem causar irritabilidade nos pequenos.

“É preciso evitar o uso excessivo das telas. Dentro da realidade de cada família, é importante reduzir ao máximo [o tempo no celular]. Materiais simples, como a massinha de modelar, podem ser usadas. Os pais ainda podem entreter os filhos ao pedir a sua ajuda para realizar atividades que elas consigam fazer, como dobrar lençóis ou até mesmo ajudar no preparo de um bolo. Outro ponto importante é tentar deixar os pequenos brincarem à vontade, com a supervisão de um adulto ”, declara a psicóloga.



Raissa ainda afirma ser importante que as crianças estejam entretidas o tempo inteiro — momentos fora da rotina de exercícios podem fomentar a imaginação delas. O contato com outros pequenos também foi apontado como necessário para que eles não se sintam cansados de estar em ambiente só com adultos.