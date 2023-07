Colônia de Férias da Cozinha Popular do bairro Bela Vista recebe doação de brinquedos

Doações podem ser feitas via Pix, com agendamento pelo telefone ou diretamente no local; brinquedos e jogos infantis estão entre os itens que podem ser doados para o projeto

Com o objetivo de proporcionar lazer para as crianças neste mês de férias escolares, a Cozinha Popular do bairro Bela Vista, em Fortaleza, realizará a 2ª edição da Colônia de Férias. O projeto funcionará entre os dias 18, 19 e 20 de julho recebe doações de brinquedos e jogos de mesa.

A educadora popular da Colônia de Férias, Bruna Raquel, explica que o projeto é uma iniciativa do Movimento de Trabalhadoras por Direitos e do Movimento Brasil Popular, e surge como uma forma de garantir o lazer das crianças que vivem na periferia de Fortaleza.

“A ideia do projeto é que as crianças tenham um espaço seguro adequado para brincadeiras. Por muitas vezes nas periferias as crianças brincam nos becos e nas calçadas, fazem barulho e acabam incomodando os vizinhos. Esse é um espaço que a criança está livre pra brincar, pra se divertir. A ideia da colônia de férias é que a gente consiga mesclar agricultura, educação, com contação de histórias, fazendo as crianças visitarem brincadeiras mais antigas”, explica Bruna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Cozinha Popular do Bela Vista foi fundada há três anos, durante a pandemia da Covid-19, quando muitas famílias da comunidade vinham enfrentando necessidades. Segundo Bruna, o objetivo do local é assegurar que os moradores tenham acesso à alimentação nutritiva e de qualidade, de forma gratuita.

Já a primeira vez em que a Colônia foi realizada foi em 2021. À época, mais de 80 crianças foram beneficiadas pelos momentos de brincadeiras e diversão. Para que a estimativa aumente, nesta edição, o projeto estará recebendo doações de brinquedos, jogos e outros itens para a realização de oficinas infantis.

“Estamos precisando muito de material didático, como cartolina, canetinha, lápis de cor, folha de papel ofício, tesoura, cola, tecido, meia, botão… que são materiais que a gente utiliza nas oficinas. Além disso, estamos recebendo brinquedos de mesa, como dama, xadrez, jogo da memória, pega vareta e outros”, pontua a educadora.

Como doar

As doações podem ser feitas via Pix, com qualquer quantia. E também podem ser agendadas pelo telefone ou diretamente na sede da Cozinha Popular.

Chave PIX: [email protected]

Telefone: Bruna Raquel — (85) 98729-3250

Endereço: R. Espírito Santo, 90 - Bela Vista, Fortaleza - CE, 60440-775