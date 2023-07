Homem é preso com mais de 20 kg de drogas em bairro de Fortaleza

16 quilos de maconha e 4,1 quilos de um pó branco não identificado foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará. Ação ocorreu no bairro Ancuri, em Fortaleza, nesse sábado, 8

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um homem com 16 quilos de maconha e 4,1 quilos de um pó branco não identificado. A ação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) ocorreu no bairro Ancuri, em Fortaleza, nesse sábado, 8.

Os agentes patrulhavam a região quando viram o homem arremessando algo no exterior de sua residência, tentando escapar de um flagrante.

Foi constatado que o material era maconha e que o homem estava com um pó branco, segundo a PMCE. Na casa, os policiais apreenderam mais quilos das drogas, duas balanças digitais e três rolos de plástico filme.

Identificado como Matheus Pereira Peixoto, de 24 anos, o suspeito foi conduzido junto do material ao 32° Distrito Policial, no bairro Granja Lisboa, onde foi instaurado inquérito por tráfico de drogas.