Jam Session para bebês e o mundo infantil na Biblioteca Pública Estadual

Com a performance do ator e educador Well Fonseca, crianças e adultos vivenciaram uma experiência de gestos e música na manhã do domingo, 9

A manhã do domingo, 9, começou com pouca movimentação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ao lado, pais, avós, tutores e crianças se reuniram na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) para a apresentação de jam session do ator e educador Well Fonseca.

Em pé na grama sintética, Well se movimenta e solta pequenos sons, como se despertasse de um sonho. Uma criança se levanta e começa a imitá-lo com um sorriso no rosto; é o pequeno Pedro Mota, de 6 anos de idade.

“Esse trabalho diferenciado é um pouco mais difícil de ver, então quando tem a oportunidade a gente sempre vem apreciar”, explica a mãe de Pedro, a advogada Michelle Mota, 34. “É o momento que ele (Pedro) tem de liberdade, de conhecer”, completa.

O termo “jam session” faz referência à improvisação no setor musical e é o meio utilizado por Well Fonseca para adentrar no universo infantil. O artista é acompanhado por Bob Pessoa, responsável pela música ao redor da performance.

“Eu acho que se colocar todo mundo em uma certa horizontalidade, os bebês, a música, a pessoa que tá ali atuando, a gente brinca muito. E ao mesmo tempo é uma experiência, uma experiência estética”, revela Fonseca sobre o projeto.

Jam session para bebês: “Mais respeito, eu sou criança!”

Well Fonseca distribuiu lenços coloridos para as crianças Crédito: FABIO LIMA/O POVO

As outras crianças, que observavam Well com curiosidade no início, depois correm descalças na grama sintética. A interpretação segue com o movimento de lenços coloridos, partilhados pelo artista.

“Eu acho que é um atrativo a mais pra criança no aprendizado, por conta da música”, compartilha a gestora de RH, Anaíra Viana, 36, sobre a experiência. Para a profissional, a sonoridade consegue manter a atenção dos pequenos.

Os pais e responsáveis, alguns sentados ao lado dos filhos, começaram a entrar na performance, puxando as palmas e complementando o coro musicado com as crianças — Well canta músicas populares, como “Alecrim Dourado” e “Ciranda Cirandinha”.

O artista depois volta recitando poemas de Pedro Bandeira, parte de um livro sobre o cotidiano infantil. “Mais respeito, eu sou criança!”, lê Well Fonseca em voz alta, olhando para o público.

É o xará do autor, o menino Pedro, que adiciona mais uma improvisação na performance e pega o microfone para cantar. A sua escolha, “Anunciação”, de Alceu Valença, faz as palmas do público voltarem, embalando a voz do garoto, até que os participantes começam a cantarolar também.

A performance, com duração de cerca de 30 minutos, terminou em ritmo de carimbó; mais palmas seguiram. Dessa vez, os adultos entraram na dança.

Jam session para bebês: programação da Biblioteca Estadual

A apresentação de Well Fonseca, intitulada “Jam Sessions para Bebês”, faz parte da programação gratuita de final de semana da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), na Avenida Presidente Castelo Branco, 255, em Fortaleza.

O programa Pequenas Grandes Histórias procura estimular contações de histórias, espetáculos e atividades lúdicas para a criançada.

