Casal é preso após tentar assaltar motel no bairro Vicente Pinzon

Com a dupla, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 e 33 munições intactas

Um casal foi preso na madrugada deste sábado, 8, após tentar assaltar um motel localizado na rua Visconde de Cairu, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Com a dupla, os agentes da Polícia Militar encontraram uma pistola e 30 munições.

Equipes da Força Tática da 1ª Companhia do 8º Batalhão Policial Militar (1ª Cia/ 8º BPM) estavam realizando patrulha de rotina, quando foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que passou as informações das características do casal.

Após diligências na rua Álvaro Costa, os policiais avistaram as duas pessoas que tinham as características informadas pela Ciops. Após realizar a abordagem do casal, os militares encontraram uma pistola calibre .380 e 33 munições intactas. A dupla foi identificada como Francisco Felipe da Silva, de 27 anos, e Brenda Cartaxo da Silva, de 29 anos.

O armamento e o casal foram levados para o 2º Distrito Policial, onde foi feita autuação por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, Francisco tem antecedentes por dois homicídios dolosos, roubo e crime contra a fé pública. No entanto, não foi informado se Brenda teria alguma passagem pela polícia.