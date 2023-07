Feira Agroecológica vende produtos de agricultura familiar no Parque do Cocó

Alimentos orgânicos e artesanato provenientes da agricultura familiar e economia solidária serão comercializados no Parque Estadual do Cocó, neste sábado, 8. A Feira Agroecológica do Cocó é aberta ao público e acontece todos os sábados na Área Aldahil Barreto, das 7 às 12 horas.

Durante a programação, são comercializados produtos orgânicos como frutas, hortaliças, grãos, laticínios, geleias, sucos e doces, entre outros. Quinzenalmente, são também comercializados produtos e ítens produzidos por internos do sistema prisional.

Durante a feira, também é montado um espaço gastronômico com pratos regionais feitos pela Cooperativa Prato Colorido, do Conjunto Palmeiras.

A programação é realizada pela Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente (Cepema) e Rede EcoCeará, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), da Secretaria da Administração Prisional (SAP) e da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).

Serviço

Feira Agroecológica

Sábado, 8, das 7 às 12 horas

Área Adahil Barreto, do Parque Estadual do Cocó (rua Major Virgílio Borba, 177, Dionísio Torres)