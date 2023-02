Cozinha Popular sofre com falta de alimentos em Fortaleza após o Carnaval

Cerca de 500 refeições são entregues por semana; público-alvo do projeto é formado por mulheres e crianças

No bairro Bela Vista, em Fortaleza, um projeto de Cozinha Popular tem ajudado pessoas que sofrem com a insegurança alimentar na região. Há dois anos, cerca de 500 quentinhas são entregues por semana. Entretanto, para esta semana, o local sofre com a falta de proteínas como frango e carne.

"Temos um bom nível de doação de grãos como arroz e feijão, mas os acompanhamentos estão sendo uma dificuldade, não está chegando doação de frango e carne, e são produtos muito caros", conta Bruna Raquel, uma das lideranças do projeto.

O projeto entrega cerca de 500 quentinhas durante dois dias na semana (quintas e domingos). Além dos dois dias fixos, a cada 15 dias a cozinha realiza a entrega de 100 litros de sopa, às terças-feiras, e disponibiliza um dia extra de entrega de marmitas às quartas-feiras.

De acordo com Bruna, o público-alvo do projeto são mulheres e crianças. A representante faz um apelo por doações, pois não há comida suficiente para esta quinta-feira, 23. "Está faltando a 'mistura', já não temos o que fazer para amanhã e nem para domingo. O Carnaval atrapalhou um pouco no processo de coleta, mas estamos aqui tentando correr contra o tempo para conseguir", conta.

Cozinha Solidária: cerca de 30 pessoas trabalham para o projeto de forma voluntária (Foto: Divulgação/Cozinha Solidária)



Cerca de 30 pessoas trabalham para o projeto de forma voluntária. As doações podem ser feitas de forma presencial, na rua Espírito Santo, 90, no bairro Bela Vista, ou via PIX, por meio da chave: [email protected].

Mais informações sobre o projeto e as necessidades dele podem ser adquiridas por meio do telefone (85) 9 8729 3250, por ligação ou via WhatsApp. Nas redes sociais, o projeto pode ser encontrado no Instagram: @cozinhapopularce.

