Sobe para 11 o número de mortos em desabamento no Grande Recife

Subiu para 11 o número de mortos em decorrência do desabamento de um prédio residencial na cidade de Paulista, Região Metropolitana de Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas foram resgatadas com vida; dentre elas, uma foi achada por um cão farejador da equipe de buscas. Duas crianças e uma mulher seguem desaparecidas.

As imagens da câmera de segurança em frente ao Conjunto Beira Mar mostraram que o desmoronamento se deu por volta das 6h35 desta sexta-feira 7, após uma noite de chuvas intensas.

Localizado no bairro do Janga, o prédio foi interditado há mais de 10 anos, de acordo com o prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (MDB)

O que se sabe sobre o prédio desabado



A estrutura fazia parte do Bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, residencial formado por 29 blocos que fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro do Janga, no município de Paulista, no Grande Recife. O prédio, que estava interditado, foi ocupado por grupos sem-teto.

De acordo o Corpo de Bombeiros, uma parte da estrutura, com 16 apartamentos, desmoronou completamente; outra, com 8 unidades, caiu parcialmente. Segundo a Prefeitura, diante da situação, ajuda já tinha sido pedida à Caixa Econômica Federal e a outras seguradoras responsáveis para "solucionar esse problema crônico".

Em suas redes sociais, o prefeito Yves comunicou em vídeo: “A gente sabe de outras cidades que tiveram prédios que caíram e pessoas perderam a vida. É preciso que isso sirva de alerta a essa seguradora para tomar as providências [adequadas] para que outras pessoas não faleçam e outras cidades não passem pelo que Paulista está vivendo agora”.

Quem são as pessoas que morreram na tragédia?



Até a última atualização desta reportagem, às 12h33min deste sábado, 8:

Maria da Conceição Mendes da Silva, 43 anos

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria

Deivid Soares da Silva, de 17 anos, filho de Maria

Matheus Oliveira de Albuquerque, de 21 anos

Eloá Soares da Silva, de 21 anos

Um homem de 45 anos de nome não divulgado

Um adolescente de 12 anos de nome não informado

Um menino de 8 anos, identificado como Pedro

Uma menina de 5 anos, identificada como Ester

Um homem, sem idade informada

Uma mulher, sem idade informada