Circo é interditado em Canindé por falta de documentação e gambiarras elétricas

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) interditaram um circo que estava funcionando sem o certificado de conformidade. A interdição foi realizada na última quinta-feira, 6, no município de Canindé, a 121,6 km de Fortaleza, pelo Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi) da corporação.

Os bombeiros apontaram que a instalação elétrica do circo foi feita com diversos problemas de segurança. "Fortes indícios aparentes de 'gambiarra', serviço mal feito, na parte elétrica", descreveu o relatório dos agentes que realizaram a vistoria.

O circo estava instalado na avenida Luciano Magalhães, no bairro Bela Vista, em Canindé. De acordo com informações dos Bombeiros, o circo já havia sido notificado pela falta do documento quando funcionava em outro endereço.

Nenhuma documentação solicitada ao proprietário do circo foi apresentada, como Certificado de Aprovação de Projeto, Certificado de Conformidade, CNPJ ou Alvará de Funcionamento. Além da falta da documentos, os agentes do Corpo de Bombeiros identificaram a falta de sistemas preventivos de incêndio e pânico, como sinalização de emergência e iluminação de emergência.

O circo também não apresentou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o laudo da parte elétrica e montagem, assinados por um engenheiro eletricista e engenheiro mecânico, respectivamente.

O Cepi, antiga Coordenadoria de Atividades Técnicas (CAT), é o órgão dos Bombeiros responsável pelo controle da observância dos requisitos técnicos contra incêndios e de projetos de edificações antes e/ou depois de sua liberação ao uso.