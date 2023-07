Férias de julho: mais de 800 vagas de empregos temporários no Ceará

A combinação férias escolares, turismo e grandes eventos, como Fortal e Expocrato, deve injetar novo ânimo no mercado de trabalho cearense. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) prevê que mais de 800 vagas temporárias sejam abertas neste mês no Estado.

O número representa um crescimento superior a 10% em relação ao apurado em julho de 2022.

“O mês de julho tradicionalmente traz muitas oportunidades para os trabalhadores cearenses. Em 2023, tivemos um acréscimo de 10% nas vagas para empregos temporários e a boa notícia é que muitos deles acabam sendo absorvidos pelo mercado de trabalho”, afirmou o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Raimundo Ângelo.

Emprego temporário: confira quais áreas vão demandar mais vagas

Os setores de serviços e comércio são os que devem demandar mais mão de obra no período, segundo o IDT. Mas haverá oportunidades também para indústria.

Dentre as funções mais ofertadas estão:

ocupações de segurança de eventos,

vigilante

recreador

garçom

atendente lojas

recepcionista

promotor de vendas

alimentador de linha de produção.

Como se candidatar às vagas temporárias

Para concorrer às vagas de empregos temporárias abertas no Ceará, os interessados devem buscar o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio das unidades do Sine no Estado.

É possível agendar atendimento no portal do IDT, porém, se o profissional quiser ser atendido nas unidades que ficam dentro dos Vapt Vupts, o agendamento deverá ser feito pelo site dos mesmos.

