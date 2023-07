Veja como as viagens de férias podem aumentar o risco de trombose

Viajar nas férias é ótimo, mas precisamos ficar atentos a um risco: a trombose. Durante as longas horas do trajeto, a circulação pode ficar comprometida, aumentando as chances de desenvolver trombose venosa profunda. Por isso, é importante cuidar da circulação se quiser evitar esse problema.

O Dr. Caio Focássio, cirurgião vascular de SP, explica que passar longas horas viajando de carro, ônibus ou avião pode colaborar com o surgimento da condição. Isso porque a pressão venosa aumenta quando estamos parados.

“Quando estamos nessa posição, as pernas ficam paradas para baixo, favorecendo o edema por redução do fluxo venoso, podendo levar a um quadro de oclusão venosa (trombose venosa), que levará à insuficiência venosa crônica e [ao] surgimento de varizes a médio prazo”, diz o médico.

Fatores de risco

Mais comuns em mulheres (na proporção de 4 para cada homem), os problemas vasculares costumam ser predispostos pela hereditariedade, idade, obesidade, gestação, pelo uso de anticoncepcionais e, claro, pela postura. A doença, todavia, tem tratamento e pode ser prevenida.