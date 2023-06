Recém-nascidos de hospital de Fortaleza ganham festa junina

Hospital realizou a ambientação do espaço com decoração junina e uma sessão fotográfica dos bebês

Os recém-nascidos do Centro de Neonatologia do Hospital Geral Doutor César Cals, em Fortaleza, ganharam, nesta quinta-feira, 29, festa com temática junina.

A ação intitulada “Meu Primeiro Arraiá” contou com a decoração das incubadoras e entrega de lembrancinhas aos pais das crianças. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), a equipe do hospital também produziu roupinhas estampadas e adereços juninos para os bebês.

Uma sessão fotográfica também foi promovida durante a festa, e registros dos recém-nascidos foram feitos. As fotos impressas foram entregues aos familiares como uma forma de lembrança.

Os recém-nascidos do Centro de Neonatologia do Hospital Geral Doutor César Cals ganharam festa com temática junina Crédito: Divulgação/Sesa

Segundo Vitória Régia Campos, coordenadora de Enfermagem Neonatal, a ação fortalece o vínculo entre a família e os filhos, além de aproximar dos profissionais da saúde.

“Essa atividade aumenta e fortalece o vínculo e aproxima mais a família dos profissionais. Esse momento proporciona algo diferente, vai além do cuidado técnico”, destacou a especialista em nota divulgada pela Secretaria.



Os pais de Ana Liz dos Santos Evangelista, que nasceu no último dia 22 e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do hospital, elogiaram a ação e se emocionaram com a festa.

“Para mim, foi ótimo, foi muito prazeroso ver a minha filha no primeiro arraiá dela. Se Deus quiser, em breve sairá daqui. Mesmo aqui dentro [UTI] foi um momento único. Estou me sentindo realizada”, afirmou a mãe,também em nota da Sesa.