Incêndio atinge residência no Rodolfo Teófilo, em Fortaleza

Uma casa localizada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, pegou fogo na manhã desta terça-feira, 20. No momento do incêndio, considerado de pequena proporção, não havia ninguém no local.

Os bombeiros foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para a residência nas proximidades da funerária Anjo da Guarda.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) chegou ao local, a equipe observou que os vizinhos já tinham debelado o fogo e não foi necessária a intervenção por parte dos agentes. Porém, a equipe realizou o resfriamento e o rescaldo.

Segundo apuração do Corpo de Bombeiros, os danos foram apenas materiais, no quarto do morador. Uma cama, um guarda-roupas, vários livros e alguns objetos pessoais foram comprometidos.

Após realização de vistoria no cômodo, foi constatado que não havia mais riscos de uma reignição do incêndio. Os agentes orientaram uma vizinha e informaram à Ciops sobre a finalização dos trabalhos.