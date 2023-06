José Walter terá nova linha de ônibus com tarifa de R$ 1

Com a nova linha de tarifa reduzida, Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5 passa a contar com três itinerários de ônibus

Os moradores do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, terão uma nova linha de ônibus circulando a partir deste sábado, 24. A 677 fará a ligação entre da Cidade Jardim com Montenegro e José Walter, com tarifa reduzida de R$ 1 (inteira) e de R$ 0,50 para estudantes.



A linha 677 - Cidade Jardim 5/Montenegro/José Walter também oferece a integração de linhas que se dirigem ao Centro e aos terminais dos bairros Parangaba e Papicu por meio de Bilhete Único ou carteira estudantil, conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).



Além da nova linha, os moradores do Conjunto Habitacional Cidade Jardim 5 serão beneficiados com a ampliação do itinerário de outras duas linhas de ônibus: a 399 - Cidade Jardim/Parangaba, sentido Cidade Jardim a Parangaba, e 699 - Cidade Jardim/Messejana, sentido Cidade Jardim e Messejana.



Miguel Ferreira Guimarães, chefe da Divisão de Planejamento da Etufor, informa que o baixo é por que se trata “de uma linha com pequena extensão”.

Ele revela que a linha 679, situada na Cidade Jardim 1, também no bairro José Walter, já existia anteriormente no local e tem o mesmo viés e preço. “Por serem interbairros, é possível fazer essa ligação com todo o Conjunto Habitacional", afirma.



Segundo ele, são feitas análises de acordo com a demanda da população para a criação de linhas com tarifas reduzisas.



“Estamos sempre analisando a necessidade de criação desse tipo de linha. Durante a pandemia, tínhamos uma linha como essa. A gente chamava de ‘Linha Central’, mas a demanda era baixa, então foi desativada. Caso observarmos a necessidade de ela retornar, ou de criar outras linhas com tarifa reduziada em outras locais da Cidade, como foi o caso do bairro José Walter, que cresceu bastante, tem escolas, mercados, hospitais, faremos”, assegura Miguel.

Ônibus de Fortaleza: linha 920 terá itinerário alterado



Com o viès de melhorar o funcionamento da linha 920, sentido Caça e Pesca ao Papicu, a Etufor alterou, nessa terça-feira, 20, o itinerário da linha ao sair do Terminal do Papicu em direção ao bairro.

Para evitar os constantes engarrafamentos que ocasionam atrasos na referida linha, linha 920 passa a operar pela rua Pereira de Miranda, em direção à avenida Engenheiro Santana Junior, retornando na av. Santos Dumont para seguir em direção ao bairro.

Com isso, os usuários passam a ser contemplados no ponto de parada do supermercado Atacadão, localizado na av. Engenheiro Santana Júnior e com grande fluxo de pessoas.