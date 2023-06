Bombeiros controlam incêndio em caminhão na BR-040, em Duque de Caxias

Os bombeiros controlaram o incêndio no caminhão-tanque bitrem, carregado de combustível, que tombou nesta quinta-feira (8), na altura do km 96 da Rodovia Washington Luiz (BR-040) e interrompeu o trânsito na pista em direção a Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No momento, eles atuam no rescaldo. O trecho permanece interditado a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estavam sendo transportados 32 mil litros de gasolina e 12 mil litros de diesel. O bitrem é um tipo de veículo formado por dois semirreboques, com as partes ligadas por um engate.

Prossegue o serviço de lavagem da pista da subida da serra de Petrópolis por equipe de emergências ambientais que atua na ocorrência. Um caminhão-sucção está sendo usado para retirar resíduos do produto da pista”, informou a Concer concessionária que administra a via.

O motorista do caminhão morreu no incêndio e outros quatro veículos de passeio atingidos pelo fogo ficaram destruídos. Uma pessoa que estava em um deles foi atendida e liberada no local. A perícia da Polícia Civil fez uma análise do acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O combustível espalhado nas pistas resultou em mais trabalho dos bombeiros, porque dificultava o combate ao fogo que ressurgia em várias explosões. O combate direto às chamas foi feito por equipe do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), de Campos Elíseos, de Duque de Caxias. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 militares de três unidades participam da operação, com apoio de oito viaturas.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foram ao local para avaliar os danos causados pelo derramamento de combustível em uma extensão de 300 metros.

Segundo a Concer, concessionária que administra a via, poucos veículos permanecem na praça e a maioria pegou o retorno ou buscou outras opções de acesso à região serrana e a Minas Gerais. Na direção ao Rio, a BR-040 opera normalmente.

A Concer informou ainda que contratou uma equipe de empresa especializada em gestão ambiental e começou a atuar na subida da serra de Petrópolis depois que os bombeiros controlaram o incêndio. “Uma segunda equipe ambiental, contratada pela transportadora do veículo acidentado, faz a limpeza emergencial do trecho, com acompanhamento da equipe ambiental da própria concessionária”, completou em nota.

A Defesa Civil do município de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal também participaram das ações de combate ao incêndio no caminhão-tanque, trabalho que teve o apoio da Concer.