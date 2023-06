Professores de Fortaleza recebem amplificadores para prevenção de distúrbios vocais

Problemas nas cordas vocais são a principal causa de afastamentos para tratamento de saúde entre os professores da rede municipal de ensino em Fortaleza. A informação é da Secretaria Municipal de Educação (SME), que investiu cerca de R$ 10 milhões na compra de amplificadores portáteis para uso dos profissionais do magistério em sala de aula.

Segundo o secretário-executivo da SME, Jefferson Maia, os equipamentos têm capacidade de reproduzir som em ambientes com até 500 m². O objetivo, acrescenta ele, é garantir que os professores tenham maior conforto vocal e menor exposição a doenças relacionadas ao uso da voz. “É uma medida para proteger a saúde dos educadores e que vai prevenir problemas futuros”, frisou.

Os amplificadores começaram a ser distribuídos em abril deste ano. Conforme o secretário, 99% dos professores da rede (cerca de nove mil profissionais) já receberam o kit, que é composto por dois microfones, sendo um com fio e o outro headset (conexão bluetooth), uma alça de transporte e um cabo USB.

Maia enfatizou que a SME decidiu investir na compra dos equipamentos após um estudo realizado em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) apontar a alta incidência de problemas vocais no corpo docente do município.



“Essa é uma política impactante e inédita, fruto de um trabalho que nós vínhamos desenvolvendo com a Unifor, em que identificamos que a maioria das licenças médicas e dos afastamentos dos professores se dá por problemas com a voz. Nossa intenção agora é reduzir bastante isso e garantir mais qualidade no trabalho da categoria”, sublinhou o secretário-executivo.

O último lote de amplificadores foi entregue nesta segunda-feira, 19, em cerimônia realizada na Academia do Professor. Na ocasião, o prefeito José Sarto destacou que a medida faz parte da política de valorização profissional do magistério municipal. “A saúde vocal é muito importante para quem trabalha com a voz. É uma medida de prevenção e que vem para facilitar a vida dos professores”.

Durante o discurso do prefeito para um auditório lotado de professores, chamou a atenção as falhas constantes no sistema de som do cerimonial, o que obrigou o prefeito a fazer um maior esforço vocal para ser ouvido pela plateia. Incomodado com o problema, Sarto reclamou publicamente dos auxiliares. “Eu não vou gritar”, disse.

Antes do episódio, o prefeito relatou que também sofre com desgastes na voz por conta da rotina agitada de participação em eventos públicos.

A professora Cíntia Maciel, 33, sabe bem a importância da saúde vocal para o desempenho de sua atividade profissional. Em 2017, ela precisou se afastar da sala de aula por seis meses após ser diagnosticada com fenda vocal, um distúrbio que impede o fechamento das pregas vocais e provoca rouquidão prolongada.

Após tratamento com fonoaudiólogo, ela conseguiu recuperar a saúde das cordas vocais e chegou à conclusão que o problema poderia ter sido evitado com hábitos simples, como beber água em intervalos menores e melhorar a qualidade da alimentação. “Aprendi a trabalhar a minha voz, a conseguir usar e impor a voz sem forçar as cordas vocais. Essa questão preventiva é muito importante”, afirmou.

Cíntia recebeu o amplificador da SME há menos de um mês e conta que os benefícios com o uso do produto vão além do conforto vocal. “O meu corpo também acaba chegando menos cansado em casa, porque eu vou aos poucos me sentindo melhor fisicamente”. A percepção é compartilhada pela colega Djelane Dias, 40, também professora da rede municipal. “No final do dia a gente sente que não forçou muito a garganta”, diz ela, que passou a utilizar o microfone no começo deste mês.

Prevenção como aliada da voz

Garganta seca, rouquidão e pigarro são alguns dos sintomas vocais presentes no dia a dia dos professores. A necessidade de transmitir conteúdos a uma quantidade grande de alunos em ambientes espaçosos, como as salas de aula, causa desgaste gradativo à voz desses profissionais.

A prevenção, segundo a fonoaudióloga Eleuziane Fontenele, é o caminho adequado para mitigar a probabilidade de degradação vocal entre os educadores. “O microfone é muito importante, porque vai possibilitar que o professor fale a mais alunos com menos esforço vocal”, pontuou.

A especialista acrescentou que, em muitos casos, há uma relação direta entre saúde vocal e adoecimento mental dos professores. “Esses educadores vêm de uma rotina frenética da sala de aula, onde veem os alunos evoluindo e aprendendo, e de uma hora para outra saem de cena, têm que deixar o seu ambiente de que gostam muito por causa da voz. Isso impacta psicologicamente”, explicou.

Além da aquisição dos amplificadores, a SME lançou recentemente o aplicativo e-Voice, ferramenta interativa para uso dos professores com foco no cuidado da saúde vocal. Desenvolvido em parceria com a Unifor, o aplicativo apresenta dicas e alertas para a proteção das cordas vocais.

A plataforma notifica os usuários sobre a hora certa de ingerir água e elenca medidas para a redução do esforço vocal em sala de aula. Uma nova versão do aplicativo foi lançada recentemente para acrescentar orientações sobre o uso do microfone.