Sem voz, Lineker não apresenta seu programa de domingo após retorno à BBC

O ex-jogador e apresentador da BBC, Gary Lineker, não apresentará a cobertura da Copa da Inglaterra neste domingo (19), após perder a voz no retorno às transmissões do canal britânico no sábado.

O comentarista apresentou ontem (18) a cobertura da partida de quartas de final da FA Cup em que o Manchester City venceu o Burnley por 6 a 0, uma semana após ter sido suspenso por uma mensagem no Twitter em que não concordava com a política migratória do Reino Unido, fazendo comparações com a da Alemanha nazista.

Logo depois, a direção da emissora se pronunciou dizendo que os jornalistas do canal deveriam permanecer sob o âmbito estrito da neutralidade.

O afastamento, no entanto, provocou o protesto de seus colegas na emissora pública britânica, que se negaram a participar das transmissões do último fim de semana.

Na segunda-feira, a BBC voltou atrás e anunciou que Lineker retornaria à sua programação. Ele é o apresentador do popular programa "Match of the Day", mas não participará da edição deste fim de semana por conta de sua viagem a Manchester.

"De volta ao trabalho no sábado", escreveu ele no Twitter. Depois, o ex-jogador publicou uma 'selfie' no Etihad Stadium, com a mensagem: "Ah, a alegria de poder me ater ao futebol".

Neste domingo, a BBC anunciou que ele não apresentaria a partida entre Brighton e o modesto Grimsby (4ª divisão), por estar doente.

"Como os telespectadores puderam ver ontem, Gary Lineker tem problemas de voz e, infelizmente, eles pioraram durante a noite", tuitou o canal público.

Seu posto será ocupado temporariamente pelo ex-jogador inglês Alex Scott, que também participou do protesto do último fim de semana.

