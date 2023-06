Homem investigado por tráfico de drogas no Ceará é preso em Goiás

Um trabalho em conjunto entre as polícias Civil do Ceará e de Goiás resultou no cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um homem de 32 anos de idade. Ele estava em uma residência do município de São Luís de Montes Belos, no interior de Goiás. A prisão aconteceu nessa sexta-feira, 16.



O homem, identificado como Weslley Anderson Araújo Gomes, foi condenado por tráfico de drogas e por integrar grupo criminoso, no município de Crateús, a 359,1 KM de Fortaleza.



Na ocasião da prisão, os policiais encontraram com Weslley um revólver calibre 38, e também foi lavrado um ato de prisão em flagrante.

Conhecido como “Lezin”, Weslley estava foragido há um ano. Ele já responde por crime de tráfico de drogas e homicídio.

O suspeito também é investigado pela Delegacia Regional de Crateús por homicídios acontecidos em 2022 e 2023, além de atuação em grupo criminoso da região.



Weslley foi conduzido à Delegacia de São Luís de Montes Belos, onde a ordem judicial foi cumprida, e ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Agora ele está à disposição da Justiça, e a Delegacia Regional de Crateús investiga a participação de Weslley em outros crimes.