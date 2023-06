Duas pessoas são baleadas no residencial Cidade Jardim, no José Walter

Duas pessoas foram baleadas no Bloco 15 do residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Walter, na tarde desse sábado, 17. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os criminosos eram dois homens que estavam em uma moto e passaram a atirar contra as vítimas.

As duas pessoas feridas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. O estado de saúde delas não foi divulgado. Elas também não foram identificadas formalmente. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

Violência no Cidade Jardim

Os últimos dias têm sido de violência nas diversas etapas do residencial Cidade Jardim. Como O POVO mostrou em matéria no último 8 de junho, duas pessoas mortas no condomínio em 48 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No próprio dia 8, um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro de uma das unidades habitacionais localizada no módulo V do residencial, que havia sido inaugurado no dia 26 de maio. Já no dia 6, a vítima foi um homem de 26 anos.