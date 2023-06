Homem é morto em residencial no José Walter dias após entrega das moradias

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. Cidade Jardim V foi entregue com base policial

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 6, na quinta etapa do residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Walter. Imagens feitas no local do crime mostram que a vítima foi morta em um dos estacionamentos do condomínio.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do homicídio havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.



O módulo V do Cidade Jardim faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e havia sido entregue no último dia 29 de maio em cerimônia que contou com a presença do governador Elmano Freitas (PT). Foram entregues 880 unidades, beneficiando 3.520 pessoas.

Na ocasião, o governador declarou que o novo residencial contava com uma base do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE). Todo o Cidade Jardim conta com três bases policiais. Na última sexta-feira, 2, o titular da SSPDS, Samuel Elânio, afirmou que todos os conjuntos residenciais seriam entregues já com bases da Polícia Militar.



Em nota, a PM destacou que o patrulhamento no bairro José Walter é realizado 24 horas por dia pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT) da 2ª Companhia do 21º Batalhão Policial Militar (21º BPM).



A região também conta com atuação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e está recebendo a operação Ações de Reforço de Policiamento Ostensivo.