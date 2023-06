Concurso público em Fortaleza: Iplanfor terá 1º certame da história

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou neste domingo, 18, pelas redes sociais o primeiro concurso público da história do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).

Segundo ele, serão 60 vagas para o cargo de Analista de Planejamento e Inovação Urbana, neste domingo, 18. Para ocupar a vaga, o candidato precisa ser graduado no Ensino Superior.

“Estive reunido com o superintendente do Iplanfor, vice-prefeito Élcio Batista, para finalizar os últimos detalhes, e informo à população, aos interessados e concurseiros que, nesta semana, enviarei o projeto de lei à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores e vereadoras,” escreveu Sarto.

“Nossa ideia é que o concurso seja realizado ainda neste ano e a gente possa convocar logo os aprovados”, finalizou.

Fortaleza além do concurso público do Iplanfor

A prefeitura de Fortaleza tem aberto vaga em concurso público para diversos cargos nos últimos meses.

Neste domingo, 18, mais de 62 mil candidatos realizam a prova do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza.

Ao todo o certame oferta mil vagas, sendo 750 de ampla concorrência, 50 para pessoas com deficiência e 200 para pessoas pardas e pretas.

Em julho, a Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) também realizará um concurso público para o preenchimento de 50 vagas para os cargos de analista fazendário e auditor do Tesouro Municipal. Ao todo, mais de 10000 pessoas se inscreveram para o processo seletivo.

As provas para o concurso da Sefin serão realizadas nos dias 16 e 23 de julho. No dia 16, as provas serão para o cargo de auditor do Tesouro Municipal. Já no dia 23, é a vez dos candidatos disputarem as vagas para o cargo de analista fazendário.