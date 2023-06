Inscrição em concurso no CE encerra hoje; salários chegam a R$ 16 mil

O município de Umirim, na Região Oeste do Estado, está com 360 oportunidades de emprego, por meio de concurso público, com salários iniciais dos cargos de até R$ 16 mil. As inscrições se encerram nesta terça-feira, 13.

As vagas são para cargos nas Prefeitura e na Câmara de Vereadores do município. Nesta edição, são 180 vagas imediatas e 180 de cadastro reserva, com formações acadêmicas de níveis fundamental, médio e superior, em diversas áreas.

Entre as oportunidades para a Prefeitura, são ofertados os cargos de auxiliar de serviços gerais; vigia; coveiro; técnico em agropecuária; fiscal ambiental e médico, entre outros. Para saber todas as vagas, clique aqui.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já para a Câmara Municipal, são apenas quatro vagas para auxiliar de serviços gerais; agente administrativo e recepcionista.

Como se inscrever:

Para se inscrever, basta entrar no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 13 de junho e pagar a taxa, que varia de R$ 80 a R$ 140, de acordo com o cargo pleiteado.

As provas estão previstas para 27 de agosto de 2023 na cidade Umirim. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Mais notícias de Economia