Veja praias próprias para banho neste fim de semana em Fortaleza

O fim de semana chegou e com ele cresce a movimentação de banhistas nas praias de Fortaleza. Para aproveitar esse lazer, é fundamental saber quais trechos da orla estão próprios para banho.

Segundo o último boletim semanal feito pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), 13 trechos estão próprios para banho em toda a orla da Capital.

Na região Leste, sete praias estão próprias para banho. Trechos da praia do Futuro, da Sabiaguaba e da Abreulândia passaram nos testes de qualidade da Semace. São eles:

Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;

- Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema; Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09; Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus;

Na altura da rua Ismael Pordeus; Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08;

Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08; Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06; Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos;

Na altura da rua Teófilo Ramos; Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba

Centro, Praia do Meireles, Praia de Iracema e Praia do Mucuripe apresentam trechos indicados para banho. São eles:

Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar;

Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar; Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar;

Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar; Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06; Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro;

Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro; Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.



Já na região Oeste, apenas uma praia está recomendada para banho. Confira:



Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

Praias próprias e impróprias para banho em Fortaleza: veja lista completa



PRÓPRIO: Posto 1- Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema

PRÓPRIO: Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

PRÓPRIO: Posto 3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

PRÓPRIO: Posto 4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

IMPRÓPRIO: Posto 5 - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

IMPRÓPRIO: Posto 6 - Na altura da av. Carlos Jereissati

IMPRÓPRIO: Posto 7 - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

IMPRÓPRIO: Posto 8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares

IMPRÓPRIO: Posto 9 - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

PRÓPRIO: Posto 10 - Na altura da rua Ismael Pordeus.

PRÓPRIO: Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos

PRÓPRIO: Posto 67 - Entre a foz do Rio Cocó e a rua Sabiaguaba

IMPRÓPRIO: Posto 11 - Praia do Titanzinho

Centro



IMPRÓPRIO: Posto 12 - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna

IMPRÓPRIO: Posto 13 - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

IMPRÓPRIO: Posto 14 - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

PRÓPRIO: Posto 15 - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

PRÓPRIO: Posto 16 - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

PRÓPRIO: Posto 17 - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06 -

PRÓPRIO: Posto 18 - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro

PRÓPRIO: Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

IMPRÓPRIO: Posto 20 - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica -

IMPRÓPRIO: Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário



Oeste



IMPRÓPRIO: Posto 22 - Próximo à Igreja de Santa Edwiges

PRÓPRIO: Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

IMPRÓPRIO: Posto 24 - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda

IMPRÓPRIO: Posto 25 - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

IMPRÓPRIO: Posto 26 - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge

IMPRÓPRIO: Posto 27 - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

IMPRÓPRIO: Posto 28 - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde

IMPRÓPRIO: Posto 29 - Na altura da rua Bom Jesus

IMPRÓPRIO: Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

IMPRÓPRIO: Posto 31 - Barra do Ceará

Além de se atentar aos locais recomendados para banho, os Fortalezenses também devem ter atenção com o tempo. Este sábado, 27, amanheceu com chuva na Capital.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 6 milímetros (mm) em Fortaleza, entre as 7 horas dessa sexta-feira, 16, e as 7 horas deste sábado, 17.