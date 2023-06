Praia do Cumbuco é pré-aprovada para renovar selo internacional de boas práticas ambientais

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, foi pré-aprovada para renovar o selo Bandeira Azul, concedido nacionalmente pelo Instituto Ambientes em Rede. A chancela indica praias, marinas e embarcações de turismo que tem boas práticas ambientais.

Além do Cumbuco, outros 44 locais foram pré-aprovados pelo júri nacional. Na próxima fase, os competidores serão avaliados pelo júri internacional organizado pela Fundação pela Educação Ambiental (Foundation for Environmental Education) em Copenhague, na Dinamarca.

A praia já recebeu o selo em 2022, mas poderá continuar com a bandeira em 2023 e 2024 caso seja uma das escolhidas. Os critérios avaliados são gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, entre outros.

De acordo com Leandro Araújo, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac), a renovação da Bandeira Azul depende da continuação de atividades de monitoramento da qualidade da água, limpezas e adequação da sinalização da praia.

A Bandeira Azul está hasteada na praia do Cumbuco, em frente à Barraca Katavento.

Confira a lista de praias e marinas pré-aprovadas pelo júri nacional:

Praias:

Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

Praia de Itacimirim, Camaçari – BA

Praia de Guarajuba, Camaçari – BA

Praia da Viração, Salvador – BA

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

Praia da Azeda e Azedinha, Armação de Búzios – RJ

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

Praia de Sossego, Niterói – RJ

Prainha, Rio de Janeiro – RJ

Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ

Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeira – RJ

Praia de Itaúna, Saquarema – RJ

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú – SC

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

Praia da Ponta do Jaques, Balneário Piçarras – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Praia de Quatro llha, Bombinhas – SC

Praia do Mariscal, Bombinhas – SC

Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Prainha de Itá, Itá – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

Praia do Tombo, Guarujá – SP

Marinas:

Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ

Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, Florianópolis – SC

Marina Conceição, Florianópolis – SC

Marina Itajaí, Itajaí – SC

Iate Clube de Santos, Guarujá – SP

Marinas Nacionais, Guarujá – SP

Voga Marina, Ubatuba – SP

Marina Kauai, Ubatuba – SP