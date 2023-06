Justiça condena acusados de matar surfista; penas somadas chegam a quase 60 anos

Crédito: Divulgação/Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

A Justiça condenou, nessa terça-feira, 13, os três acusados de participarem do assassinato do surfista Luiz Felipe Brito da Costa, de 18 anos. O crime ocorreu em abril de 2020, na comunidade do Luxou, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

Condenado por homicídio em Solonópole é preso em Fortaleza; LEIA

No total, cinco homens foram acusados de participar do crime. Apenas os réus Roberto Silva Lopes Filho, Anderson Alexandre Dantas e Rodrigo Ferreira de Melo foram a julgamento e, somadas, as penas chegam a 57 anos de prisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roberto Silva Lopes Filho foi condenado a 15 anos de reclusão pelo crime de homicídio consumado e 4 anos de reclusão por organização criminosa.

Anderson Alexandre Dantas recebeu pena de 14 anos de reclusão referente ao homicídio consumado, além de 4 anos de reclusão por crime de organização criminosa.

Rodrigo Ferreira de Melo recebeu 16 anos de reclusão pelo homicídio e 4 anos de reclusão por organização criminosa.

Todas as penas serão cumpridas em regime inicialmente fechado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a decisão de levar o réu Mateus Cisne da Silva Pereira, que seria o condutor do veículo utilizado pelo grupo, à júri popular foi mantida. Porém, a data do julgamento não foi divulgada.

O outro réu do caso é Edilson Clemer Rebouças Silva, acusado de fornecer as armas utilizadas no crime. Porém, a Câmara compreendeu que não ficou evidenciado indícios mínimos para submeter o acusado ao julgamento do júri.