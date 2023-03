Ação no Beco da Poeira promove saúde e bem estar para permissionários e clientes

A ação Saúde no Beco conta com serviços de saúde, exames e rodas de conversa com orientações gerais

Por Rebeca Rodrigues/ Especial para O POVO

O Hospital César Cals (HGCC) terá mais uma edição do Saúde no Beco, nesta quarta-feira, das 9h às 12h, no Centro Municipal de Pequenos Negócios. A ação realiza serviços como aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, realização de testes rápidos para diversas doenças, aplicação de vacinas e avaliação nutricional. Haverá também rodas de conversa sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama e orientações gerais sobre saúde.



“Trata-se uma de uma atividade extramuros do HGCC em parceria com as universidades conveniadas com a Sesa (Secretaria da Saúde). Tem o objetivo de promover saúde para os permissionários e clientes do Centro de Pequenos Negócios, mais conhecido como Beco da Poeira, além de desenvolver e fortalecer as práticas de ensino”, afirma Afonso Ricardo Cavalcante, coordenador do Centro de Estudos.

Com a ação, o HGCC pretende abordar a saúde de uma maneira que contemple as pessoas que estarão no local e que muitas vezes não procuram atendimento. “O HGCC cumpre seu papel de ir além para desenvolver projetos que possam ajudar no cuidado da população. Dessa forma, a gente fortalece também a formação de novos profissionais”, ressalta o diretor-geral Antonio de Pádua Almeida Carneiro.

Participam da ação a Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade de Fortaleza (Unifor), Centro Universitário Fametro (Unifametro), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Centro Universitário Estácio do Ceará e Centro Universitário Unichristus.

