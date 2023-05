Cigarros eletrônicos que seriam comercializados em evento no Crato são apreendidos

Cigarros eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) nessa quinta-feira, 18. Um jovem de 18 anos, apontado pela Polícia Federal como responsável por receber o material, foi preso em flagrante no Crato, no cariri cearense. O suspeito recebia a mercadoria via Correios e afirmou que iria vender o material no Festival Expocrato.

De acordo com a PF, a prisão aconteceu no momento em que o suspeito recebia a mercadoria. Ele não reagiu e informou que a comercialização seria realizada no evento.

O homem, de nome não informado, foi indiciado por crime de contrabando, que prevê pena de até cinco anos. No momento ele está à disposição da Justiça Federal.

A PF investiga o envolvimento de outras pessoas na comercialização ilegal.

Cigarros eletrônicos

É proibida a comercialização, importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos. Essa é uma resolução de 2009 publicada no Diário Oficial da União.