Esmeraldas e dinheiro falso são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

Itens capturados foram enviados de Belo Horizonte (MG) e Luziânia (GO) e tinham como direção a capital cearense e cidade no interior do estado

Uma fiscalização efetuada no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza pela Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira, 6, 120 gramas de diamantes e esmeraldas e R$1000 em notas falsas dentro de duas encomendas postais provenientes de Belo Horizonte (MG) e Luziânia (GO), respectivamente. Os materiais tinham como destino final Fortaleza e Martinópole, no interior do Ceará.

As pedras preciosas, por serem consideradas bens da União, foram transportadas para a Caixa Econômica — a mercadoria não tinha nenhum tipo de identificação e estava desprovida de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para transporte. As notas falsas foram remetidas às autoridades policiais.

Em comunicado, a Receita Federal afirma que ações como a realizada no Terminal de Cargas são fundamentais para a preservação da indústria nacional.

