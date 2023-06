Avenida 13 de Maio terá velocidade reduzida para 50 km/h; veja intervenções de trânsito

Um novo projeto de segurança viária foi implantado na Avenida 13 de Maio — corredor comercial que interliga o Benfica ao Bairro de Fátima, em Fortaleza. Intervenções, realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), começaram a ser realizadas na noite dessa sexta-feira, 9.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, estão previstos: a renovação da sinalização em 34 cruzamentos ao longo da avenida, o prolongamento de calçadas e a readequação da velocidade para 50 km/h no trecho compreendido entre as avenidas José Jatahy e Visconde do Rio Branco.

Além disso, alguns semáforos vão receber "estágio exclusivo para pedestres, que poderão acionar a botoeira para realizar o ir e vir com segurança". Sinaleiros estão situados nos cruzamentos da Avenida 13 de Maio com as ruas Barão de Aratanha, Senador Pompeu, Jaime Benévolo e Rua Marechal Deodoro.

Iniciativa busca dar continuidade as medidas que estão sendo executadas em Fortaleza para melhorar a segurança viária e reduzir mortes nas vias da Cidade. Conforme dado da AMC, a Avenida 13 de Maio registrou, de janeiro de 2019 a março de 2023, quatro mortes, 231 sinistros com feridos e 32 atropelamentos.

Avenida 13 de Maio: mudança no entorno

Dentre as ações de segurança viária realizadas pelo AMC, está prevista uma "mudança de circulação nas vias do entorno" da Avenida 13 de Maio. De acordo com órgão, a rua Felino Barroso passará a operar no sentido sertão-praia, entre a via e a rua Costa Araújo.

A rua Eusébio de Souza concentrará o fluxo no sentido sertão-praia, entre a Av. 13 de maio e Padre Barbosa de Jesus. Já a rua Floriano Peixoto terá o sentido sertão-praia no trecho entre a Av. 13 de Maio e a rua Dep. João Pontes.

Alterações vão contar com apoio e suporte de agentes e orientadores do órgão.