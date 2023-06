Navio Patrulha Macau estará aberto para visitação pública em Fortaleza

Atividade será realizada em alusão ao Dia da Marinha Brasileira, comemorado no dia 11 de junho. Público poderá conhecer a embarcação neste sábado, 10

Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

Em comemoração ao Dia da Marinha, o Navio Patrulha “Macau” estará aberto à visitação ao público neste sábado, 10, no Porto de Fortaleza, no bairro Cais do Porto.

Marinha abre concurso de nível superior com salário de até R$ 11 mil; LEIA

A visitação gratuita ocorrerá a partir de 13 horas, pelo terminal de passageiros do Porto, e os portões fecham às 16 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação faz parte da Classe Macaé e teve a construção iniciada em 2007 pelo estaleiro Indústria Naval do Ceará (Inace), em Fortaleza.

Em 2010, o navio foi incorporado à Marinha do Brasil e, atualmente, está localizado na Base Naval de Natal, subordinado ao Grupamento Naval do Nordeste.

A embarcação atua na fiscalização das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) com atividades de patrulha naval, inspeção naval, salvaguarda da vida humana no mar, fiscalização de poluição marítima e segurança do tráfego marítimo.

O navio atua na manutenção em uma área de 1.575.000 milhas náuticas quadradas, que se estendem do litoral do estado de Alagoas até o litoral do Ceará.

Além da visitação pública, um passeio ciclístico, também em comemoração à data, será realizado na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, no domingo, 11, às 7 horas.

Visitação Pública ao Navio Patrulha “Macau” da Marinha do Brasil

Data: Sábado, 10 de junho de 2023

Local: Porto de Fortaleza, bairro Cais do Porto

Horário: Das 13 às 16 horas

Entrada: Gratuita