Procissão de Corpus Christi reúne multidão de católicos em Fortaleza

Centenas de católicos participaram da tradicional procissão de Corpus Christi nesta quinta-feira, 8, em Fortaleza. A caminhada partiu do Santuário Arquidiocesano de Adoração, no Centro, e seguiu por um trajeto de aproximadamente 2 quilômetros até a Catedral Metropolitana. O arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido, conduziu o cortejo carregando a arca da aliança em carro aberto.



O pároco também presidiu a missa solene que antecedeu a procissão. A celebração foi bastante disputada. Faltando cerca de 30 minutos para o fim, não havia mais espaço dentro do Santuário para acomodar os fiéis que ainda chegavam ao templo. A solução para alguns foi acompanhar a celebração das escadarias ou nas calçadas localizadas no entorno da Igreja.

Após a missa, o arcebispo desfilou com a arca da aliança do altar até a área externa do Santuário, onde foi recebido com aplausos pelos fiéis que já aguardavam o início da procissão. A caminhada começou depois do religioso conceder a bênção do santíssimo sacramento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os devotos seguiram pela rua Tristão Gonçalves com destino à Igreja do Carmo, na avenida Duque de Caxias, onde o arcebispo desceu do carro com a arca e proferiu mais uma bênção diante dos fiéis que lotavam as escadarias do templo.

A procissão seguiu pelas ruas Barão do Rio Branco e Costa e Silva, até chegar à Catedral. No caminho, os católicos entoavam cânticos e orações em alusão ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Alguns seguravam velas e levantavam as mãos para o alto em gesto de agradecimento.

Com dificuldade de locomoção, Cleide Santiago participou da procissão com a ajuda de uma bengala Crédito: Samuel Setubal

Na primeira fileira do cortejo, uma idosa caminhava a passos lentos com a ajuda de uma bengala. Era a aposentada Cleide Santiago, 70, que fez questão de participar do momento, apesar de dores nas articulações. "Estou há três meses com uma dor muito forte no joelho, sem poder caminhar, mas eu pedi tanto ao senhor que ele me deu essa graça de participar desse momento", contou ao O POVO.

Com muito esforço, ela concluiu o trajeto acompanhada do marido e disse que espera restaurar a saúde ortopédica após ter participado da procissão.

Esse foi o segundo ano consecutivo da caminhada em homenagem a Corpus Christi em Fortaleza depois da suspensão do evento religioso em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Mesmo com a baixa ameaça de contaminação, houve quem compareceu ao evento usando máscara. Foi o caso da aposentada Maria Mercedes, 77, que elencou os motivos para se proteger. "Pela idade e pelo risco que eu corro, porque tenho um problema alérgico, além de que a pandemia não acabou ainda”.

A aposentada diz que perdeu as contas de quantas vezes participou da procissão, mas a deste ano tem um significado especial. "Amanhã é meu aniversário", revela Maria. O presente, acrescenta ela, veio antes da hora. "A coisa mais importante que eu poderia ganhar era estar viva e com saúde para viver isso [a procissão]. Devo tudo isso a ele [Jesus]".

Enquanto muitos compareceram à procissão para renovar uma longa tradição, o evento era novidade para o engraxate Francisco Nivando, 62. "É a minha primeira vez aqui. Eu era evangélico há 22 anos. Resolvi abraçar o catolicismo e estava muito ansioso para participar desse momento", declarou.

Perguntado sobre o sentido do evento, ele respondeu: "É uma lembrança do que Deus fez por nós: entregou seu filho para ser crucificado e salvar toda a humanidade. A grande razão de tudo isso é se entregar ao senhor, o único salvador do mundo”.

O Dia de Corpus Christi é uma das datas mais importantes do calendário católico e sempre é celebrado 60 dias após o domingo de páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. A procissão, ponto alto do evento religioso, representa a caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Além do cortejo, a data foi marcada por celebrações eucarísticas em pelo menos 30 paróquias e santuários da Arquidiocese de Fortaleza.