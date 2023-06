Cearense campeão de kickboxing é baleado um dia antes de campeonato

Situação do lutador Sérginho Ferreira, que disputaria o Campeonato Brasileiro da modalidade, é delicada, mas estável, de acordo com a família

Campeão sul-Americano de kickboxing, o lutador cearense Sérginho Ferreira, atingido por três tiros próximo de casa, não participará do 32° Campeonato Brasileiro da modalidade, em Curitiba. O crime ocorreu na terça-feira, 6, um dia antes do embarque do atleta. Neste quinta-feira, 8, pelas redes sociais, familiares do jovem de 29 anos informaram que a situação do esportista é delicada, porém, estável.

De acordo com testemunhas e familiares, Sérginho Ferreira estaria na esquina de casa após um jantar em família quando foi atingido. O atleta então foi socorrido e encaminhado para um hospital de Fortaleza, onde encontra-se internado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou que apura as circunstâncias da ocorrência. O 9º Distrito Policial (DP) está a cargo das investigações.

Além de vencer o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing de 2021, Sérginho Ferreira também ostenta os títulos de bronze do Brasileiro da modalidade e foi medalha de prata do Panamericano. Atualmente, ele representa o Fortaleza em eventos e o clube presta assistência médica ao lutador após o fato.