Casa desaba em Fortaleza e deixa duas pessoas feridas

Uma casa desabou e deixou duas pessoas feridas no Parque São José, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira, 6. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), até às 23 horas a causa do desabamento ainda não havia sido identificada.

Conforme órgão, a casa fica situada em uma espécie de vila residencial. O desabamento afetou ainda uma residência vizinha e deixou uma pessoa soterrada nos escombros. Vítima sofreu pequenos arranhões e se recusou a ir para o hospital receber atendimento médico.

Casa desaba em Fortaleza Crédito: Reprodução CBMCE

Já uma outra pessoa que estava no local no momento do ocorrido precisou ser encaminhada para uma unidade médica por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um cachorro também foi resgatado com vida da operação. Não foram identificados óbitos.