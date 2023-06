Sexta-feira, 9, será ponto facultativo em Fortaleza

Decisão será publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 6

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou que a próxima sexta-feira, 9, um dia após o feriado de Corpus Christi, será ponto facultativo no Município. Mandatário divulgou informação nesta terça-feira, 6, por meio de suas redes sociais. Decisão será publicada no Diário Oficial de hoje.

"Lembrando que o decreto não afeta o funcionamento de serviços essenciais, como: assistência de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas", explicou gestor municipal em publicação.

No âmbito estadual, o governador Elmano de Freitas (PT) também já assinou ponto facultativo na sexta, 9, para servidores públicos. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado e assegura o funcionamento das atividades essenciais, como segurança, saúde e fornecimento de água.